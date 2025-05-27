Вторник, 27 Мая 2025 13:07

АрмИнфо. Заместителя министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян на полях международного форума "Ереванский диалог" провел встречу с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Ахмадом Саидмуродзода.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны коснулись приоритетов деятельности организации, обсудили возможности развития сотрудничества Армения-ШОС.

Состоялся обмен мнениями по возможностям эффективной реализации многосторонних механизмов в условиях нынешних геополитических развитий.

В контексте рассмотрения региональных и международных вопросов заместитель министра представил последовательные усилия Республики Армения, направленные на установление мира и стабильности на Южном Кавказе.