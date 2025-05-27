Вторник, 27 Мая 2025 13:04

АрмИнфо. Спикер Национального собрания Ален Симонян коснулся причин откладывания обсуждения законодательной инициативы о легальном <откупе> от армии. Как заявил Симонян 27 мая в беседе с журналистами, конечная цель властей - создание профессиональной армии.

Напомним, что 22 мая правительство РА одобрило представленный депутатом от правящей фракции проект с поправками к закон "О военной службе и статусе военнослужащего" с некоторыми оговорками. В частности, за службу сроком в 1 месяц нужно будет заплатить 24 млн драм, за службу в 4 месяца (только в учебной части) - 18 млн. драм. При объявлении каждого призыва правительство сможет максимальное количество заявлений на "льготную" службу, исходя из потребностей министерства обороны. Максимальный возрастной предел для прохождения обязательной военной службы предлагается повысить с 27 до 32 лет. Это не коснется граждан, которым уже исполнилось 19, 20, 27, 32 год, а тех, кто достиг призывного возраста. Госпошлина за выход из гражданства Армении до 16 лет будет установлена в размере 15 млн драм. Однако 26 мая на заседании комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности обсуждение проекта было перенесено на неопределенное время, <в целях его более глубокой проработки>.

На вопрос журналиста, повлияла ли общественная критика на это решение, сегодня спикер НС ответил, что общественная реакция всегда имеет значение.

<Я думаю, что закон может нуждаться в некоторых изменениях, но это необходимо для обеспечения безопасности Республики Армения. Конечная цель должна заключаться в создании полностью профессиональной армии, в которой будут служить люди, которые будут относиться к этому как к профессии, со всей ответственностью>, - подчеркнула Симонян, добавив, что обсуждения продолжаются.

По его словам, проблемы, которые существуют в армии годами, должны решаться постепенно, и именно с этой целью обсуждаются подобные инициативы.

<Те люди, которые пытались отмазать своих детей из армии с помощью денег, делали это. Борьба с этим уже ведется, и ее необходимо продолжать. В проекте есть вопросы, которые необходимо обсудить>, - заявил Симонян.

Отметим, что помимо оппозиции и многочисленных экспертов, против инициативы выступила также Омбудсмен Армении Анаит Манасян. По ее мнению, предложенные изменения могут привести к серьезной социальной стратификации, основанной на имущественном положении граждан, что фактически нарушает принцип запрета на дискриминацию. Как пояснила Манасян, возможность отбывания меньшего срока службы за деньги создаст несправедливое распределение конституционных и законодательных обязательств. "С точки зрения социальной справедливости такой подход недопустим. Военнослужащие должны быть защищены от дискриминации по любым признакам, связанным с правами и свободами человека. Кроме того, предложенные положения содержат риски для обеспечения строгой дисциплины в армии, а защиту и поощрение прав человека в армии трудно осуществить без соблюдения твердой дисциплины среди военнослужащих", - отметила защитник прав человека. В связи с вышесказанным правозащитник задалась вопросом, были ли оценены риски, как будет обеспечена твердая и высокая дисциплина среди военнослужащих, некоторые из которых получат льготы только за денежную выплату по сравнению с другими и будут проходить службу в течение меньшего срока. Она также выразила опасения, что это может привести к внутренним противоречиям и конфликтам среди солдат, а также углубить неуставные отношения.