Понедельник, 26 Мая 2025 21:21

АрмИнфо. Руководитель офиса представителя по международным правовым вопросам Армении Липарит Дрмеян провел встречу с руководителем офиса Международного уголовного суда (МУС) Освальдо Савалу Гильера.

Как сообщает офис армянского представителя, в ходе встречи были представлены шаги, предпринятые по имплементации Римского статута Международного уголовного суда после его ратификации. В этой связи была подчеркнута важность предоставления МУС экспертного заключения по законодательным поправкам. Была подчеркнута необходимость активного сотрудничества с МУС в шагах, направленных на развитие потенциала национальных правоохранительных органов с учетом специфики расследования отдельных преступлений.

Была затронута необходимость расширения юрисдикции МУС на преступление агрессии. Также был обсужден ряд вопросов, связанных с недавней ситуацией вокруг МУС. Стороны выразили готовность продолжить работу по вопросам, представляющим взаимный интерес.

3 октября 2023 года Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 февраля 2024 года. После ратификации документа парламентом он был подписан президентом страны и вступил в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Отметим, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.