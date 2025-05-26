Понедельник, 26 Мая 2025 20:50

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с делегацией во главе с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба премьера Армении.

По словам Никола Пашиняна, крайне важно, что двустороннее сотрудничество в различных сферах углубляется и укрепляется, что было отмечено в ходе его недавней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тиране.

Жан-Ноэль Барро подчеркнул неизменную поддержку Франции развитию и наращиванию потенциала Армении. Глава МИД Франции отметил, что его страна готова к дальнейшему углублению и расширению отношений с Арменией, в том числе в политической и экономической сферах. В то же время Жан-Ноэль Барро поздравил премьер-министра Армении с проведением в Армении в следующем году саммита Европейского политического сообщества.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, привлечением инвестиций и реализацией новых совместных программ.

Состоялся обмен мнениями по региональным процессам, включая последние события в мирном соглашении Армения-Азербайджан. Пашинян еще раз подчеркнул приверженность правительства Армении мирной повестке дня.