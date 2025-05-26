Понедельник, 26 Мая 2025 19:23

АрмИнфо. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барон в рамках официального визита в Армению посетил мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и воздал дань уважения памяти святым мученикам Геноцида армян.

Как сообщает госагентство "Арменпресс", главу МИД Франции сопровождали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол Франции в Армении Оливье Декотиньи. Министры возложили венок к мемориалу и цветы к вечному огню.

Глава МИД Франции прибыл в Армению с официальным визитом 26 мая. Главы МИД Армении и Франции провели переговоры в Ереване. В рамках официального визита министра иностранных дел Франции в Армению между Арменией и Францией были подписаны 3 документа.