Понедельник, 26 Мая 2025 18:07

АрмИнфо. Париж содействовал усилиям властей Армении в достижения мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с коллегой из Армении Араратом Мирзояном в Ереване, отвечая на вопрос о том, какие шаги предпринимает Франция, чтобы исключить эскалацию и возможную агрессию Азербайджана.

"Мы приветствовали согласование текста документа и призываем Азербайджан подписать его. Важно, чтобы этот документ был подписан, поскольку этот регион является важной коммуникационной развязкой для Европы", - отметил Барро.

Заметив, что несколько недель назад вновь были зафиксированы случаи эскалации, министр заметил, что Франция призвала стороны к сдержанности. "Было бы трагично потерять возможность заключения мира из-за насилия, находясь так близко к нему", - сказал французский дипломат.