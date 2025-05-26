Понедельник, 26 Мая 2025 18:06

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян вновь заявил о готовности Еревана провести встречу с азербайджанской стороной для заключения мирного договора. Соответствующую позицию армянский министр выразил на совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

Отвечая на вопрос, о чем идет переговоры Еревана и Баку в условиях, когда азербайджанская сторона выдвигает все новые условия, и возможна ли новая встреча, министр отметил, что вопрос неоднократно сам комментировал. По его словам, азербайджанская сторона выдвигает ряд условий, часть из которых обсуждаема. К числу обсуждаемых условий азербайджанской стороны Мирзоян отнес вопрос роспуска Минской группы ОБСЕ, а неприемлемых - изменение Конституции Армении.

Мирзоян далее вновь перечислил ранее озвученные аргументу касательной требований Баку, и заявил о важности проведения встреч для устранения имеющихся разногласий между сторонами.

"Если опасения Азербайджана касательно Конституции РА искренни, то самый прямой путь развеять их это заключить мирный договор. После его подписания процесс ратификации и рассмотрение в КС. Только КС может трактовать Конституцию. Если он подтвердит соответствие документа Конституции, означает, что вопрос закрыт. Могу привести и другие доводы, но времени мало. Если неискренни то: В любом случае, обсуждения необходимы, надо свои доводы приводить и слушать чужие, искать решение", - отметил глава МИД Армения.

В этом ключе он заявил о готовности Еревана провести с Баку встречу на уровне глав МИД или лидеров двух стран, для обсуждения места и времени подписания мирного договора.