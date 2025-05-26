Понедельник, 26 Мая 2025 17:47

АрмИнфо. Союз журналистов Армении учреждает премию "Армен Дулян" для поощрения высокопрофессиональной журналистики.

Как отмечается в сообщении СЖА, премия, состоящая из почетной грамоты, призовой статуэтки и премии в размере не менее 500 тысяч драм, собранной за счет общественных пожертвований, будет вручена журналисту, чья публицистическая работа (текстовая, аудио- или аудиовизуальная), представленная на конкурс, конкурсной комиссией будет признана лучшей.

Кандидатом на соискание премии "Армен Дулян" может стать публицист-журналист любого возраста, имеющий не менее десяти лет профессионального опыта.

Церемония награждения, начиная с 2026 года, будет проводиться 26 мая каждого года - в день рождения журналиста. Порядок проведения конкурса, другие условия, в том числе сроки подачи заявок, Союз журналистов Армении объявит в ближайшие месяцы.

Армен Дулян более четырех десятков лет проработал в армянских и зарубежных СМИ: "Спутник Армения", "Свобода", Общественное радио Армении, радиостанция "Радио России", телеканалы "Шант", "Кентрон", информационные агентства "Арменпресс" и "СНАРК", а также публиковал статьи в многочисленных армянских печатных и интернет-изданиях. В 1992-1993 годах был пресс- секретарем министра обороны Армении. Он скончался в январе 2025 года в возрасте 71 года.

Отметим, что Армен Дулян был одним из создателей ИА "СНАРК", правопреемником которого в настоящее время является ИА АрмИнфо.