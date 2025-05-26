Понедельник, 26 Мая 2025 17:43

АрмИнфо. Навязанный мир не может быть ни справедливым, ни устойчивым, ни долговечным. С таким заявлением выступил представитель Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) Марио Налбандян на собрании Социалистического интернационала, проходившем в Стамбуле с 23 по 25 мая.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Центрального офиса Бюро "Ай дат" АРФД, в ходе обсуждения второй темы заседания совета, действующего между конгрессами, под названием "Преодоление насилия и конфликтов, защита гражданских лиц", Налбандян обратил внимание, что в ходе выступлений часто звучали такие термины, как "мир", "демократия", "права человека". Однако он заметил, что сегодня мировые лидеры стремятся установить верховенство силы, игнорируя при этом законы.

"Я называю это время периодом "пост законности", когда внутренние законы игнорируются в интересах действующей власти, которая, в свою очередь, на международной арене пренебрегает международным правом и гуманитарными нормами. В результате мы наблюдаем возвращение к новой эре империй и вассальных государств", - отметил Налбандян.

В этой связи он напомнил, что в последние месяцы 2023 года Специальный советник генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида Алиса Вайриму Ндериту указала на то, что 75 лет спустя после подписания Конвенции ООН о предупреждении геноцида, под его угрозой находятся рохинджа в Мьянме, тиграи в Эфиопии, масалиты в Судане, палестинцы в оккупированном секторе Газа и армяне Арцаха.

"Все эти группы не получили должной реакции со стороны международного сообщества. Произошедшее в Арцахе является продолжающимся преступлением. Армяне были изгнаны со своих тысячелетних земель Азербайджаном, игнорирующим решения Международного суда о гарантии прав коренных народов и их безопасном возвращении", - подчеркнул Налбандян.

Кроме того, он напомнил, что, нарушая международное право, Азербайджан продолжает удерживать армянских военнопленных и судить их по ложным обвинениям. Среди них, как напомнили в бюро "Ай Дат", руководители Арцаха, включая члена бюро АРФД Давида Ишханяна.

"Азербайджан также последовательно уничтожает религиозное и культурное наследие армянского народа. На этом собрании в ходе различных выступлений звучали слова о мире и даже намекали на армяно-турецкие отношения. Армения и Азербайджан находятся в процессе мирного урегулирования, по которому у нас есть разногласия и вопросы. Тем не менее, мы искренне верим в идею мира. Между тем, Турция контролирует этот процесс и обуславливает налаживание отношений с Армений подписанием "мирного договора", оказывая тем самым дополнительное давление на страну", - отметил представитель АРФД.

В связи с этим в своем выступлении, как отметили в АРФД, он напомнил, что с момента обретения независимости в 1991 году Армения всегда стремилась установить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий, но турецкая сторона последовательно отказывалась от этого. В этом ключе Налбандян подчеркнул, что если Турция действительно хочет внести свой вклад в установление справедливого, прочного и стабильного мира в регионе, ей следует пересмотреть свою историю и признать свою ответственность за Геноцид армян в 1915-1923 годах.

Согласно источнику, принимающей стороной собраний, созванных в Стамбуле, была Республиканская народная партия Турции (CHP). Заседания президиума и Социалистического интернационала проходили под председательством президента организации, премьер-министра Испании Педро Санчеса.