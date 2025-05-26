Понедельник, 26 Мая 2025 17:39

АрмИнфо. Отношения между Арменией и Францией по большому счету имеют стратегический характер. Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции в Ереване с коллегой из Армении Араратом Мирзояном, отвечая на вопрос о возможности поднять отношения Парижа и Еревана на уровень стратегического партнерства.

По его словам, принимая во внимание широкий спектр сотрудничества, все же планируется подготовить документ, чтобы очертить будущее сотрудничество, в том числе в военной сфере.

"Мы с моим коллегой Араратом намереваемся предать бумаге наше сотрудничество, который будет иметь стратегическое содержание и формализует уже имеющие отношения, и наметит вектор развития нашего взаимодействия, в том числе и в оборонной сфере", - сказал Барро.

Мирзоян, в свою очередь отметил, что разделяет сказанное Барро по части армяно- французского стратегического сотрудничества. По его словам, между двумя странами множество инструментов и направлений сотрудничества, которых, можно сказать, нет у стран, имеющих документ о стратегическом сотрудничестве. При этом министр заверил, что стороны будут работать над созданием такого документа, принимая во внимание, в том числе и пожелание представителей медиа-сферы.