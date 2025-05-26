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 Понедельник, 26 Мая 2025 17:36
Марианна Мкртчян

Армения и Словакия обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере

Армения и Словакия обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере

АрмИнфо. Вопросы, касающиеся армяно- словацкого сотрудничества в оборонной сфере, обсудили на встрече в Ереване заместитель министра обороны Армении Карен Брутян и заместитель министра экономики Словакии Владимир Шимоняк. Последний прибыл в Армению в составе делегации премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны Армении, в ходе переговоров в узком и расширенном составе, состоявшихся  в Министерстве обороны Армении, были достигнуты договоренности по части сотрудничества в оборонной сфере. 

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