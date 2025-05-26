Понедельник, 26 Мая 2025 17:30

АрмИнфо. Ереван и Братислава договорились о взаимной поддержке друг другу в выдвижении кандидатур при выборах непостоянного члена Совета безопасности ООН. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 26 мая на совместной с премьером РА Николом Пашиняном пресс-конференции в Ереване.

<Я очень рад, что мы достигли соглашения о взаимной помощи друг другу в вопросе кандидатур на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН и о поддержке различных миссий. И Армения, и Словакия должны сыграть важную роль>, - заявил Роберт Фицо.