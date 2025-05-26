Понедельник, 26 Мая 2025 17:28

АрмИнфо. Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Франции Жан-Ноэль Барро по итогам переговоров в Ереване подписали "Декларацию о намерениях".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, документ предусматривает, в частности, проведение ежегодных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, сотрудничество в борьбе с дезинформацией и подготовку дипломатов.

Кроме того, министры также подписали "Протокол между правительством Армении и правительством Франции о внесении изменений в Соглашение об учреждении и функционировании Французского агентства развития (AfD) и Компании по содействию и участию в экономическом сотрудничестве (Proparco) в Армении".

"Целью Протокола является распространение действия Соглашения на агентство Expertise France, предусматривающее его деятельность на территории Армении, направленную на повышение возможностей местных органов власти, правительств и государственных ведомств", - далее говорится в сообщении МИД Армении.

Также отмечается, что в присутствии Мирзояна и Барро исполняющая обязанности директора Фонда поддержки инвестиций Enterprise Armenia Гоар Галян и посол Франции в Армении Оливье Декотиньи от имени Business France подписали Меморандум о взаимопонимании между Фондом Enterprise Armenia и французской компанией Business France.