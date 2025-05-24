Суббота, 24 Мая 2025 15:32

АрмИнфо. В МИД сообщили о предстоящем визите в Армению вице-премьера Черногории Филипа Ивановича. Как написала на своей странице в Фейсбук спикер МИД РА Ани Бадалян, Иванович будет находится в Армении 27 мая для участия в панельной дискуссии в рамках форума <Ереванский диалог>.

Сообщается, что вице-премьер в рамках визита в Армению проведет также двустороннюю встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Отметим, что форум <Ереванский диалог> проходит уже во второй раз. В этом году он состоится 26-27 мая.