Суббота, 24 Мая 2025 13:06

АрмИнфо. В Армении с рабочим визитом находится министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила спикер МИД Армении Ани Бадалян.

В частности, она отметила, что министр Сийярто примет участие в панельной дискуссии в рамках форума <Ереванский диалог>.

<Запланирована встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном>, - написала Бадалян.