Суббота, 24 Мая 2025 12:49

АрмИнфо. Сегодня, в 10:40, сотрудники Службы спасения МВД Армении в р. Мармарик близ моста у Разданской ТЭС обнаружили тело 2-летнего ребенка, разыскиваемого с 4 мая. Подобную весть на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

<Мы выражаем соболезнования родственникам малыша, жителям общины и разделяем тяжелую горечь утраты>, - написал он.