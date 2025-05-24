Суббота, 24 Мая 2025 12:48

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян не примет участие в XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится с 27 по 29 мая в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Совбеза Армении на запрос СМИ, Григорян не отправится в Москву, поскольку будет участвовать 28 мая в праздничных мероприятиях по случаю Дня Республики.

Отметим, что в XIII встрече примут участие более 125 делегаций из более чем 100 стран Глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.