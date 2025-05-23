Пятница, 23 Мая 2025 17:47

АрмИнфо. Азербайджанцы продолжают сносить дома и здания в оккупированном Степанакерте.

Как сообщает телеграм-канал Mountains of Karabakh, на этот раз под прицелом азербайджанских оккупантов оказались строения на улицах Вардана Мамиконяна, Артура Мкртчяна и Маршала Баграмяна в столице Арцаха.

Напомним, что ранее азербайджанцы сравняли с землей здание парламента Арцаха и памятник "Воинов-освободителей" на Площади Возрождения в Степанакерте. Кроме того, они осквернили собор Сурб Аствацацин (Святой Богородицы). Как сообщал экс-министр культуры Арцаха Сергей Шахвердян, в период с октября по ноябрь 2024 года было снесено около 8,5 гектаров зданий в центре столицы НКР.