Пятница, 23 Мая 2025 16:30

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян принял делегацию Управления сейсмологии Китая во главе с его руководителем Вангом Куном.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением армяно­китайского сотрудничества в сфере сейсмической безопасности и смежных областях. Они придали важность научно-техническим разработкам в области прогнозирования землетрясений и исследованию недр, но не только с точки зрения сейсмологии, а и в контексте их практической значимости для развития экономики, горнодобывающей промышленности и инфраструктуры.

Стороны указали также на внеобходимость сотрудничества в области обмена данными, реализации совместных научных проектов и подготовки специалистов, что будет способствовать более эффективному противодействию вызовам, связанным с землетрясением.

Отметив, что находится в Армении впервые, Кун заметил, что был очень впечатлен нашей страной, а также деятельностью армянских коллег и Академии наук.

Напомним, что 22 мая в Институте геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова (Гюмри) в рамках армяно-китайского сотрудничества открылся Центр сбора и обработки данных и сейсмогеодинамической сети.

Кроме того, Китайская сейсмологическая служба подписала меморандум о сотрудничестве в области сейсмологии, мониторинга землетрясений, оценки сейсмической опасности и риска с Институтом геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова, а Управление сейсмологии Китая - меморандум о научно-техническом сотрудничестве с НАН РА. Сотрудничество предусматривает реализацию совместных проектов с целью оценки сейсмической опасности и снижения рисков.