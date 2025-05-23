Пятница, 23 Мая 2025 16:03

АрмИнфо. Российская Федерация заинтересована в сохранении на территории Армении государственных учреждений Республики Арцах, а именно правительства и парламента Арцаха в изгнании. Такое мнение выразил высокопоставленный источник газеты "Грапарак".

Более того, по утверждению неназванного источника, власти Армении уже получили от российского руководства "желтую карточку" с предупреждением не проявлять инициатив по ликвидации властных структур Арцаха в изгнании.

Газета отмечает, что в последнее время власти Армении проявляют необычную лояльность в вопросах, связанных с госструктурами Арцаха, тогда как еще несколько месяцев назад сам Пашинян заявлял, что не потерпит "государства в государстве", при этом запугивая политических деятелей непризнанной республики и предупреждая их даже не думать о продолжении политической активности для сохранения государственных институтов Арцаха.

"Они (власти) не издали ни звука, когда менялась Конституция Арцаха, что позволило сохранить институты президента и парламента, и также промолчали, когда был опубликован указ президента Республики Арцах Самвела Шахраманяна, которым он признал недействительным указ от 26 сентября 2023 года о роспуске Республики Арцах. Молчат они и сейчас, когда до конца следующей недели парламент НКР должен избрать нового президента. Наши источники сообщают, что властям Армении было заявлено, что государственные институты Арцаха должны быть сохранены, хотя бы формально, и вопрос Арцаха не должен быть закрыт окончательно", - пишет газета.

Между тем, по мнению независимых наблюдателей, это требование к властям Армении, безусловно, вписывается в долгосрочную стратегию России в регионе. Ведь, как и следовало ожидать, поведенческая линия руководства Азербайджана в отношении РФ после захвата Республики Арцах и проведения там, на "фактической территории национальной автономии", этнической чистки, становится крайне враждебной и вызывающей определенное беспокойство в Кремле, который после "сдачи" Нагорного Карабаха потерял серьезные рычаги влияния на Азербайджан, окончательно примкнувшего к турецкому геополитическому фактору. Не исключено, что Россия запускает долгосрочный процесс "исправления ошибок", приступить к реализации которого будет возможно после преодоления украинского кризиса.