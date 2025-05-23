Пятница, 23 Мая 2025 15:57

АрмИнфо. 23 мая вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян принял Чрезвычайного и полномочного посла Индии в Армении Нилакши Саха Синх.

Как передает пресс-служба НС, вице- спикер особо отметил важность двусторонних визитов на высоком уровне, активное парламентское сотрудничество и диалоги между министерствами иностранных дел и министерствами обороны. В этом контексте Акоп Аршакян назвал назначение военного атташе Индии в Армении важным шагом.

По словам вице-спикера, Ереван придает особое значение членству Армении в "Международном солнечном альянсе", который является совместной инициативой Индии и Франции. По словам Акопа Аршакяна, это также открывает новые возможности для сотрудничества в этой сфере.

Вице-спикер подчеркнул, что Ереван ценит поддержку Нью-Дели заявки Армении на проведение 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-17) в 2026 году.

Было отмечено, что с точки зрения международного сотрудничества в Армении подчеркивают важность получения статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, Армения заинтересована в совместных программах в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" и проекта порта Чабахар.

Акоп Аршакян представил региональные события, подтвердив, что Армения последовательно выступает за мир на Южном Кавказе и за его пределами. Было упомянуто о продолжающихся переговорах по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Среди нерешенных гуманитарных вопросов особое внимание было уделено освобождению армянских военнопленных и других задержанных лиц, содержащихся в Баку. В контексте разблокировки региональной инфраструктуры был представлен проект "Перекресток мира".

Посол, в свою очередь, подчеркнула необходимость дальнейшего развития двусторонних отношений и выразила поддержку усилиям Армении по достижению регионального мира. Нилакши Саха Синх рассказала о напряженности на границе Индии и Пакистана.

Вице-спикер НС Акоп Аршакян подчеркнул, что Армения подтверждает свою поддержку Индии в вопросе Джамму и Кашмира. Он убежден, что миру нет альтернативы, и только соглашения, достигнутые путем диалога, могут привести к прочной стабильности и региональному развитию.