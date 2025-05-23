Пятница, 23 Мая 2025 15:16

АрмИнфо. Арцахцы стали чаще обращаться за гражданством Армении. Об этом 23 мая на пресс-конференции в Ереване заявил заместитель министра внутренних дел Армении Армен Казарян.

"Наблюдается рост активности среди арцахцев в вопросах получения гражданства. Так, если в начале года количество заявок составляло около 20 в день, то сейчас этот показатель вырос до 40-50 заявлений ежедневно", - отметил он.

Казарян выразил убеждение, что на эту активность повлияли два ключевых фактора. По словам чиновника, в первую очередь, это жилищная программа, которая требует принятия гражданства Армении как одного из условий. "Кроме того, это также связано с повышением осведомленности. Вокруг темы гражданства возникло множество мифов, которые широко распространялись, несмотря на отсутствие правовых оснований", - отметил замглавы МВД Армении.

В связи с этим, как пояснил Казарян, Министерство проводило активные информационные кампании для разъяснения этой сложной темы. Между тем, по его словам, в последнее время арцахцы начинают осознавать необходимость создания прочной правовой связи с Арменией. "А такая длительная правовая связь может быть обеспечена лишь путем принятия гражданства", - добавил он.

В этом ключе он сообщил, что к 20 мая 2025 года для получения гражданства Армении заявку подали 9 451 насильственно перемещенных арцахцев, из которых гражданство уже получили 8 315 человек.

При этом он отметил, что в случае несовершеннолетних, если один из родителей получает гражданство, ребенок, не достигший 18-летнего возраста, может автоматически стать гражданином Армении.

На уточнение, сколько арцахцев покинули Армению с момента насильственного изгнания из Арцаха, Казарян развел руками. По его словам, для получения подобной информации следует обратиться в Службу национальной безопасности (СНБ) Армении.

Заметим, что в 2024 году Армен Казарян на слушаниях в Национальном собрании заявил, что арцахцы являются гражданами Нагорного Карабаха, и, несмотря на то, что республика не была признана, она представляла собой государственное объединение с определенной правовой системой. Замминистра также напомнил, что институт лишения гражданства в Армении был упразднен в 2011 году. В этой связи Казарян заверил, что никто не мог лишить арцахцев гражданства, так как они и не являлись гражданами Армении. оН не согласился и с тем, что граждане Арцаха и Армении являлись носителями гражданства Республики Армения, и единственное отличие было в коде в паспорте. И

Между тем, омбудсмен Арцаха, Гегам Степанян на этом же заседании обратил внимание, что до 2023 года паспорта с кодом 070 давали арцахцам те же права, что и гражданам Армении, за исключением права на участие в выборах. По его словам, эти документы были выданы на основании соглашения между Арменией и Арцахом от 24 февраля 1999 года как проездные документы и были действительны только на территории двух республик, но не могли использоваться в качестве удостоверения личности. При этом он пояснил, что опасения арцахцев по поводу получения гражданства Армении связаны, в том числе, с реализацией права на возвращение. Степанян пояснил, что такая реакция связана с игнорированием властями Армении вопросов, связанных с возвращением карабахских армян в родные места, отсутствием обсуждения этой темы в рамках переговоров, а также требованием получения гражданства для участия в ряде социальных программ.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.