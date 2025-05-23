Пятница, 23 Мая 2025 14:35

АрмИнфо. В этом году фестиваль <Перекрестки: Дни современной музыки в Армении> пройдет с 27 мая по 9 июня.

Как сообщает пресс-служба организаторов Фестиваля, программа мероприятий в этом году предусматривает помимо концертных вечеров с участием молодых исполнителей также общественные обсуждения, семинары и мастер-классы.

Фестивальная стартует 26 мая, в 16:00, в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса выступлением украинского композитора Кармеллы Цепколенко в рамках цикла <Портрет композитора>.

7 мая, в 18:30, в Концертном зале им. Арно Бабаджаняна состоится публичная лекция с участием современных композиторов. В беседе примут участие Кармелла Цепколенко, Тигран Мансурян, Арам Оганесян и Рубен Антонян. В этот же день, в 19:30, состоится концерт открытия Фестиваля в исполнении ансамбля <Асонанс>. В программе представлены как армянские, так и зарубежные композиторы: Тигран Мансурян, Кармелла Цепколенко (мировая премьера произведения), Джулиано Бракки, Арам Оганесян, Рубен Антонян и Дьёрдь Куртаг.

28 мая, в 11:00, в Консерватории имени Комитаса состоится мастер-класс Кармеллы Цепколенко, в ходе которого выступят студенты-композиторы Наполеон Погосян, Шушан Аревшатян, Хусейн Садег, Эрика Маркосян и Милета Казанчян.

6 июня, в 16:00, филиале Консерватории в Гюмри состоится семинар на тему <Проектное мышление в композиции> под руководством Арама Оганесяна. Закрытие фестиваля состоится 9 июня, в 19:30, в зале AGBU (Всеармянский благотворительный союз) и ознаменуется выступлением ансамбля <Бумеранг> (студенты Ереванской государственной консерватории), который исполнит произведения Альбана Берга, Джорджа Крамба, Оливье Мессиана и др.

Фестиваль <Перекрестки> в этом году становится не только музыкальным событием, но и культурной площадкой, где встречаются опыт, инновации и музыкальный диалог во имя развития современной творческой мысли. Фестиваль проводит культурная ОО <Карорд Тон> при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Напомним, что в этом году фестиваль <Перекрестки> удостоился престижной награды со стороны фонда Ernst von Siemens. <Этот факт не только свидетельствует о высоком профессиональном уровне фестиваля, но и является важным вкладом в деле представления современной армянской музыки на международной арене>, - говорится в сообщении.