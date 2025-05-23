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АрмИнфо. 23 мая вице-премьер Армении Тигран Хачатрян принял регионального директора Французского агентства развития (ФАР) Матьё Вассёра. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА, отметив, что во встрече также принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.
Вице-премьер высоко оценил роль ФАР в постоянном углублении многосекторального сотрудничества с Арменией. Тигран Хачатрян подчеркнул важность как поддержки, оказываемой ФАР программе реформ правительства РА посредством программ бюджетной поддержки, так и эффективного сотрудничества, налаженного в направлении развития инфраструктуры.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая строительство Вединского водохранилища и другие текущие проекты. Подчеркивая важность продолжения сотрудничества, направленного на развитие ирригационной инфраструктуры и сельского хозяйства, особое внимание было уделено деталям реализации начатой в этом направлении программы "Комплексное развитие водных ресурсов и сельского хозяйства в Армении".
Достигнута договоренность о проведении летом 2025 года запланированных ежегодных консультаций с ФАР по пересмотру рамок стратегического сотрудничества.
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|Общественный совет Минсоцтруда Армении обсудил результаты жилищной поддержки в приграничье
|СК: По факту массовых беспорядков 10 ноября 2020 года задержаны еще 9 человек
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|Глава Арцахской епархии назвал два ключевых условия для возвращения армян в Арцах
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|Волонтеры 30-й группы Корпуса Мира в Армении приняли присягу
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|В Армении приватизируют центр лечебных соляных пещер
|Замминистра здравоохранения: В долгосрочной перспективе реагирование на растущие проблемы с психическим здоровьем остается одним из самых недооцененных последствий военного конфликта
|Армения присоединится к Альянсу по сохранению крупных кошачьих
|Армения присоединится к Конвенции МОТ <Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда>
|Шахвердян: Академик Андрей Сахаров поднимал вопрос о праве арцахцев на самоопределение со всех высоких трибун
|Гарегин II подчеркнул важность более активных шагов со стороны ЕС в отношении антиармянской политики Азербайджана
|Американист дал оценку заявлениям госсекретаря США касательно вероятности новой войны на Южном Кавказе
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|Пашинян и Лавров обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией
|Мирзоян: Армения не подавала заявки на членство в ЕС
|Серж Саргсян: лучше сегодня предпринять попытку импичмента, чем дать нынешним властям управлять страной еще год
|Экс-президент: РПА не претендует на власть, и по этой причине не выставляет своего кандидата в премьер-министры РА
|Серж Саргсян: предъявленные мне обвинения являются правовой эквилибристикой
|Третий президент РА не стал распространяться по поводу заявлений второго президента в его адрес
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