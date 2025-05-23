Пятница, 23 Мая 2025 13:59

АрмИнфо. 23 мая вице-премьер Армении Тигран Хачатрян принял регионального директора Французского агентства развития (ФАР) Матьё Вассёра. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА, отметив, что во встрече также принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Вице-премьер высоко оценил роль ФАР в постоянном углублении многосекторального сотрудничества с Арменией. Тигран Хачатрян подчеркнул важность как поддержки, оказываемой ФАР программе реформ правительства РА посредством программ бюджетной поддержки, так и эффективного сотрудничества, налаженного в направлении развития инфраструктуры.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая строительство Вединского водохранилища и другие текущие проекты. Подчеркивая важность продолжения сотрудничества, направленного на развитие ирригационной инфраструктуры и сельского хозяйства, особое внимание было уделено деталям реализации начатой в этом направлении программы "Комплексное развитие водных ресурсов и сельского хозяйства в Армении".

Достигнута договоренность о проведении летом 2025 года запланированных ежегодных консультаций с ФАР по пересмотру рамок стратегического сотрудничества.