Пятница, 23 Мая 2025 12:43

АрмИнфо. Прибывший на место акции у местечка под названием "ТЭЦИ круг" глава административного района Эребуни Акоп Балаян пообещал в кратчайшие сроки решить проблемы выбоин на улице Арин- Берд.

По его словам, через неделю проблема будет частично решена, однако в ближайшей перспективе дорога подвергнется капитальному ремонту. Акоп Балаян отметил, что проект капитального ремонта дороги находится в стадии разработки. Он предусматривает внедрение систем по удалению сточных вод и асфальтирование по самым современным требованиям. "Надо понимать, что в данном случае речь идет о среднем ремонте и капитальном ремонте. При среднем ремонте будут проведены работы по заполнению образовавшихся ям, но этот метод будет носить временный характер, поскольку подземные сточные воды приводят к проседанию земли. По этой причине обсуждается вопрос о проведении капитального ремонта. Сразу после разработки проектно-сметной документации будет проведен тендер, и победившая в нем компания приступит к реализации программы. По всей видимости, это произойдет уже в текущем году. Я вам обещаю, что в реализации проекта у нас будет капитально отремонтированная дорога", - заверил глава столичного административного района.

Напомним, что 23 мая участники акции перекрыли движение, требуя отремонтировать дорогу Арин- Берд. После встречи с главой района они согласились разблокировать трассу.