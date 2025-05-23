Пятница, 23 Мая 2025 12:21

АрмИнфо. Музеи Армении изучат опыт США в сфере управления культурными учреждениями. Как сообщили АрмИнфо в пресс- службе Фонда развития культуры, руководители 9 музеев Армении с 27 мая по 7 июня будут находиться в США в рамках программы <Модернизация системы управления культурными учреждениями>. Эта инициатива стала возможной благодаря сотрудничеству Фонда развития культуры и Посольства США в Армении.

В рамках визита запланированы встречи в культурных учреждениях, музеях, а также в государственных учреждениях США, в частности в Вашингтоне, (Колумбия), Филадельфии (Пенсильвания), Талсе (Оклахома).

Цель программы, которая была инициирована и координируется Фондом развития культуры, предоставить возможность армянским учреждениям наладить двусторонние и многосторонние связи с целью будущего сотрудничества, реализации совместных проектов и обмена опытом.

<Эта программа - уникальная возможность для директоров армянских музеев ознакомиться с современными методами управления в сфере культуры, расширить сферу сотрудничества и представить армянское культурное наследие на международных площадках. Мы сделаем все, чтобы подобные программы были эффективными и продолжительными>, - отметил руководитель Отдела внешних связей Фонда развития культуры Айк Мкртчян.

Отметим, что в состав делегации, направляющейся в США, входят руководители Национальной культурной галереи, Музея Сергея Параджанова, Дома-музея Мартироса Сарьяна, Дома-музея Чаренца, Дома-музея Аветика Исаакяна, Дома-музея Хачатура Абовяна, Дома-музея Арама Хачатуряна, Музея этнографии армян и истории освободительной борьбы и Мемориального комплекса <Сардарапат>, Службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников.