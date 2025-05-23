Пятница, 23 Мая 2025 11:43

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) осуждает попытки Азербайджана заставить замолчать правозащитную организацию ООН, выступающую в защиту армян Арцаха, ставших жертвами этнической чистки.

В ANCA сообщили, что Азербайджан подал необоснованную жалобу в Комитет по неправительственным организациям ООН против Международной организации христианской солидарности (CSI) - всемирно признанной организации по правам человека и свободе вероисповедания с консультативным статусом в ООН, за ее принципиальную защиту интересов перемещенных армян Арцаха (Нагорного Карабаха).

В жалобе CSI ложно обвиняется в "политически мотивированных враждебных действиях" и "явном несоблюдении" стандартов ООН - обвинениях, нацеленные на пресечение попыток CSI пролить свет на военное нападение Азербайджана в сентябре 2023 года на Нагорный Карабах и его полную деарменизацию.

В жалобе Азербайджана далее утверждается, что CSI нарушила протокол, упомянув Нагорный Карабах и продемонстрировав карты, включающие исторические границы региона, - действия, которые Азербайджан называет "использованием вымышленных названий" и "искажением карт Азербайджанской Республики".

Наблюдатели предупреждают, что эта жалоба является частью более широкой кампании Азербайджана по стиранию существования Нагорного Карабаха из международной истории, сначала посредством этнических чисток, а теперь посредством подавления защитников прав человека во всем мире.

CSI пообещала продолжить свою миссию по защите прав преследуемых общин и сохранению их голосов на международных форумах.

Отмечается, что Комитет должен рассмотреть жалобу Азербайджана и письменный ответ CSI в пятницу, 23 мая.

"Азербайджан, задействовав всю мощь своих вооруженных сил для этнической чистки армян в Арцахе, теперь использует грубое юридическое и политическое давление, чтобы заставить замолчать моральные голоса, осуждающие это злодеяние и, в конечном итоге, добивающиеся его отмены. ANCA осуждает эту наглую попытку выкручивания рук и стоит плечом к плечу с CSI и всеми, кто ищет справедливости для армян Арцаха", - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

В ANCA напомнили, что после нападения Азербайджана на Арцах в 2023 году, в результате которого погибли сотни людей, все армянское население было перемещено и десятки мирных граждан были взяты в заложники, CSI работала над тем, чтобы привлечь внимание к этому кризису посредством заявлений перед Советом ООН по правам человека и многочисленных параллельных мероприятий.

В армянской общинной организации добавили, что эти действия включали мероприятие в июле 2024 года по праву на возвращение для перемещенных армян и мероприятия в октябре 2024 года и марте 2025 года касательно произвольно задержанных армян, которые в настоящее время находятся в заключении в Азербайджане на непрозрачных правовых условиях.

"Шестнадцать из этих задержанных сейчас подвергаются закрытым показательным судам в Баку, где им отказывают в надлежащей правовой процедуре, включая доступ к беспристрастному адвокату и право на изучение доказательств. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к немедленному освобождению всех произвольно задержанных лиц, включая этнических армян. Комитет ООН против пыток ранее выражал "тревогу" в связи с сообщениями о злоупотреблениях со стороны Азербайджана, включая пытки и внесудебные казни, направленные против армян", - напомнили в ANCA.