Пятница, 23 Мая 2025 11:16

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на убийство израильских дипломатов в США.

"С сожалением узнал о нападении на сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, в результате которого погибли два человека.

Присоединяясь к соболезнованиям из разных стран, мы выступаем против всех форм ненависти и насилия", - говорится в публикации МИД Армении в Твиттер (Х).

Ранее стало известно, что двое сотрудников посольства Израиля в США - Ярон Лищинский и Сара Мильгрим были расстреляны в упор возле Еврейского музея в центре Вашингтона. Подозреваемый в нападении арестован. Это 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес. В ходе задержания, судя по видеокадрам, он требовал освободить Палестину.