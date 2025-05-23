Пятница, 23 Мая 2025 11:12

АрмИнфо. Армяно-азербайджанская нормализация была на повестке заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшем 22 мая в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"СНБ выражает удовлетворение достижением Азербайджаном и Арменией соглашения по проекту мирного договора. Анкара подтверждает ожидания того, что будут обеспечены необходимые условия для установления окончательного мира, который принесет пользу всем сторонам в регионе", - говорится в итоговом заявлении СНБ Турции, которое приводит Анадолу.