Четверг, 22 Мая 2025 19:00

АрмИнфо.Организации Армянский волонтерский корпус (AVC) и фонд "Возвращение в Армению" инвестируют в интеграцию пожилых людей в Армении и обеспечивают их занятость в стране.

При этом, как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Семейного фонда "Грайр Овнанян", обе организации имеют разные подходы к поддержке репатриантов. AVC принимает желающих на краткосрочную волонтерскую службу, в то время как фонд "Возвращение в Армению" поощряет репатриацию, предлагая своим бенефициарам более продолжительные услуги.

Несмотря на эти различия, обе организации взаимодополняют друг друга. Как отметили в фонде, пожилые добровольцы в возрасте 60 лет и старше могут сначала присоединиться к программе волонтерства AVC, что позволит им погрузиться в местную культуру и оценить возможность длительного проживания в стране.

"Мы призываем тех, кто еще не определился, сначала стать волонтерами в Армении, пройти стажировку, погрузиться в местную культуру, установить прочные связи с единомышленниками и ощутить тепло местного сообщества. Это замечательный способ познакомиться со страной и сделать ее своей, а мы предоставим все необходимое для комфортного пребывания", - подчеркивает президент Фонда Эдил Овнанян.

Касаясь важности подобных программ, исполнительный директор AVC Арина Зограбян отметила, что пожилых добровольцев объединяют две ключевые мотивации: желание иметь чувство принадлежности и стремление быть оцененными своими сообществами. Кроме того, они ищут возможности наслаждаться качественной жизнью, к которой стремились до или после выхода на пенсию.

В этом ключе, в фонде обратили внимание, что AVC предлагает комплексный пакет услуг для пожилых людей, который включает переводы, экскурсии по городу и специальные туры для этой возрастной группы. "Среди положительных эффектов волонтерства можно выделить улучшение физического и психического здоровья, что особенно важно для пожилых людей, стремящихся найти значимое занятие после завершения трудовой деятельности", - дополнили в фонде.

Согласно источнику, с момента запуска программы AVC число пожилых людей, поселившихся в Армении, значительно увеличилось. Только за последние три года наблюдался заметный рост: если в начале проекта пожилых добровольцев было двое, то в прошлом году это число возросло до 34 из 12 стран мира, а этой осенью AVC примет своего 100-летнего волонтера.

Вместе с тем, как отмечает президент Фонда Эдил Овнанян, для тех, кто решил приехать в Армению после выхода на пенсию с перспективой остаться на длительное время, программа "Возвращение в Армению" предлагает обширные услуги по интеграции и поддержке. Фонд в данный момент разрабатывает программу для репатриантов, уделяя приоритетное внимание поддержке и руководству в личной жизни лицам в возрасте 60 лет и старше. "Программа обеспечит целевую и практическую поддержку, например, помогая преодолевать проблемы, с которыми они сталкиваются при переезде в новый город", - пояснили в фонде.

Кроме того, согласно источнику, те, кто соответствует критериям программы, получат поддержку в банковских и медицинских услугах, оформлении документов на недвижимость, иммиграции и гражданстве, а также по многим другим вопросам. В дополнение к вышеупомянутым услугам организация на регулярной основе предоставляет интенсивные уроки армянского языка 150 участникам в год.

"Помимо интеграционных программ, "Возвращение в Армению" также предлагает репатриантской общине ежемесячные неформальные встречи, рабочие места и уникальные туры на выходные", - резюмировали в фонде.

Отмечается, что Семейный фонд "Грайр Овнанян" финансирует пять неправительственных организаций в Армении, в том числе Birthright Armenia, HIKEArmenia и "Программу Армения". Все упомянутые учреждения поощряют посещение страны как армянами из диаспоры, так и иностранцами, чтобы лучше узнать страну.