Четверг, 22 Мая 2025 18:59

АрмИнфо.Законодательное поле сферы теле- и радиовещания позволяет превратить Армению в арену информационных войн. Об этом заявил председатель Комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян в ходе встречи с послом ЕС в Армении Василисом Марагосом и директором по стратегическим коммуникациям Службы внешних связей ЕС Одом Майо-Калишем.

При этом он заметил, что Комиссию, как регулирующего органа, никоим образом, не удовлетворяют хвалебные высказывания о том, что Армения в Индексе свободы прессы занимает 34-ю позицию. Он отметил, что перед сферой стоит ряд вызовов и угроз. В качестве основных проблем отрасли Акопян назвал распространение пропаганды и разжигания ненависти, отсутствие какого-либо регулирования в интернете, влияние иностранных вещателей и распространение дезинформации.

Председатель Комиссии по телевидению и радио при этом высоко оценил продолжающееся сотрудничество и профессиональный диалог между Арменией и Европейским союзом в направлении улучшения медиа-поля и укрепления демократических ценностей.

Как говорится в официальном сообщении Комиссии, основными темами обсуждений стали обеспечение свободы слова, а также регулирование сферы вещания в контексте формирования общественно полезной, прозрачной и ответственной медиа-среды. Участники встречи подтвердили необходимость укрепления взаимопонимания и партнерства для разработки медийной политики, направленной на обеспечение стабильности СМИ, безопасности цифровой среды и защиту общественных интересов.

Подчеркнув важность роли Комиссии в развитии медиасферы, Посол придал значимость сотрудничеству с ЕС в законодательной сфере