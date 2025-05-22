Четверг, 22 Мая 2025 16:20

АрмИнфо. Посол Ирана в Армении Мехди Собхани прокомментировал попытки азербайджано-турецкого тандема заполучить коридор через Сюник Армении.

Так, иранский дипломат, в беседе с журналистами в Агараке, касаясь высказываний турецкого чиновника о намерении открыть так называемый "Зангезурский коридор" совместно с Азербайджаном в ближайшие годы, заявил: "Ничего нельзя решить силой. Никакого Зангезура не будет".

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем, Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.