Четверг, 22 Мая 2025 14:44

АрмИнфо. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян отреагировала на территориальные претензии президента Азербайджана Ильхама Алиева к Еревану.

"На территории Республики Армения нет "западного Азербайджана". Западный Азербайджан - это западные регионы Азербайджанской Республики", - заявила Бадалян "Арменпресс", касаясь продвигаемого азербайджанскими властями нарратива о так называемом "западном Азербайджане".

Она напомнила, что армянская сторона ранее неоднократно реагировала на это заявление Азербайджана, подчеркивая, что подобные заявления азербайджанской стороны рассматриваются как территориальные претензии к Республике Армения.