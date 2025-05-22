Четверг, 22 Мая 2025 12:43

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД Азербайджана, собеседники обсудили работы, проводимые в рамках стратегического партнерства между двумя странами, вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций, региональная и международная безопасность. Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим направлениям сотрудничества.

Примечательно, что 20 мая состоялся телефонный разговор главы МИД Армении Арарата Мирзояна с коллегой из ОАЭ.