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 Четверг, 22 Мая 2025 12:43
Марианна Мкртчян

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ

АрмИнфо.  Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД Азербайджана, собеседники обсудили работы, проводимые в рамках стратегического партнерства между двумя странами, вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций, региональная и международная безопасность. Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим направлениям сотрудничества.

Примечательно, что 20 мая состоялся телефонный разговор главы МИД Армении Арарата Мирзояна с коллегой из ОАЭ. 

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