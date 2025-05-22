Четверг, 22 Мая 2025 11:23

АрмИнфо. Академик Андрей Сахаров и его супруга Елена Боннер-Алиханян посвятили свои жизни защите прав арцахцев на самоопределение, поднимая этот вопрос со всех высоких трибун. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-министр культуры Арцаха Сергей Шахвердян.

"Сегодня- день рождения академика Андрея Сахарова. Мы помним, как последние годы своей жизни выдающийся ученый и его супруга Елена Боннер-Алиханян посвятили защите прав арцахцев на самоопределение, поднимая наш вопрос со всех высоких трибун.

Этот памятник выдающемуся защитнику прав человека работы известного скульптора Андрея Потоцкого был перевезен из Москвы и с подобающими почестями установлен во дворе 8-й школы города Степанакерта, гордо носившей его имя.

"Мужайтесь, армяне, ваше дело правое",- эти слова ученого были выгравированы на его постаменте.

Сейчас памятника уже нет. Как и сотен других памятников и скульптур, уничтоженных азербайджанской оккупационной администрацией в Степанакерте", - написал Шахвердян, сопроводив свою запись соответствующей фотографией скульптуры.