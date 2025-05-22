Четверг, 22 Мая 2025 11:17

АрмИнфо. Американист Сурен Саркисян дал оценку заявлениям госсекретаря США Марка Рубио во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей по части армяно-азербайджанских отношений.

Эксперт, указав на важность этих заявлений, предложил ознакомиться с их содержанием.

"Учитывая важность заявления госсекретаря Рубио во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, его следует привести в дословном переводе.

В ответ на вопрос конгрессмена Смита Рубио, в частности, ответил: "Что касается Азербайджана, то наше основное внимание сосредоточено на установлении мира между Азербайджаном и Арменией. Существует реальная опасность возникновения конфликта, который мы пытаемся предотвратить. Наши команды очень активно участвуют в этом процессе, пытаясь сделать это реальностью и предотвратить возможное военное вмешательство. Конечно, в контексте этих разговоров вопросы заключенных и прав человека имеют первостепенное значение"",- написал Саркисян на своей странице в Фейсбук.

По словам американиста, прежде всего, необходимо учитывать, что Рубио является не только госсекретарем, но и исполняющим обязанности советника Трампа по национальной безопасности.

"По сути, он возглавляет две конкурирующие структуры, подходы которых, по сути, идентичны. Рубио оценивает опасность вмешательства как реальную. Фактически, на данный момент американский интерес заключается в том, чтобы на Южном Кавказе было относительное спокойствие, пока Вашингтон ведет переговоры с Тегераном и Москвой.

В то же время позиционирование Трампа как "носителя мира во всем мире" также говорит о том, что Вашингтону не нужны дополнительные головные боли, тем более в виде вооруженных конфликтов", - заключил Саркисян.