Четверг, 22 Мая 2025 11:07

АрмИнфо. Указом президента и Армении Ваагна Хачатуряна полковник Гамлет Левонян назначен начальником Управления вооружения и технического обеспечения Министерства обороны Армении. Другим указом президента Левонян снят с должности командира бригады миротворческих сил. Указы опубликованы на сайте главы государства.

Еще одним указом Хачатуряна назначил на пост командира бригады миротворческих сил Минобороны Армении полковник Рубен Папян.