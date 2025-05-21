Среда, 21 Мая 2025 20:24

АрмИнфо. 21 мая премьер-министр РА Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает пресс-служба правительства, приветствуя гостей, премьер-министр коснулся нынешнего состояния армяно-российских отношений.

Сергей Лавров выразил признательность за прием, подчеркнув готовность России развивать отношения с Арменией.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня между Арменией и Россией, сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также региональной и международной безопасности.

Между тем, согласно сообщению МИД РФ, Сергей Лавров в ходе встречи указал на совместное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Ценим Ваше личное присутствие на Параде на Красной площади и последовавших мероприятиях. Отметили, как в самой Армении отмечается эта дата: <Сад памяти>, <Бессмертный полк> и десяток других мероприятий", - заявил глава МИД РФ.