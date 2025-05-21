Среда, 21 Мая 2025 19:48

АрмИнфо. При проведении процесса импичмента премьер-министра необходимо просчитывать ситуацию. Об этом 21 мая журналистам заявил третий президент РА Серж Саргсян, говоря о целях и задачах инициированного процесса импичмента премьер- министра РА.

По словам Саргсяна, в случае успешного проведения этого процесса Республиканская партия не будет возражать против кандидатуры второго президента РА Роберта Кочаряна на пост премьер-министра. Экс-президент заметил, что возглавляемая им политическая сила в лице РПА не будет возражать, если кандидатом станет кто- либо из команды Роберта Кочаряна. "Неужели вы считаете, что второй президент будет худшим руководителем, чем нынешний лидер Армении?" - сказал Серж Саргсян, добавив, что лучше сегодня предпринять попытку импичмента, чем дать нынешним властям управлять страной еще год, с перспективой новых опасных для страны шагов, к примеру, новых территориальных уступок Азербайджану.

Отвечая на вопрос о том, почему молчат власти Армении по поводу новых заявлений, звучащих из Баку относительно "Восточного Азербаджана" и возвращения 300 тысяч азербайджанцев в Армению, Серж Саргсян высказал предположение, что власти РА не реагируют для того, чтобы смягчить гнев президента соседней страны или угодить последнему, чтобы он сделал для них что-то хорошее. "Наверное, хотят подписать какое-то соглашение, о котором общественность ничего не знает. Кстати, когда мы говорим об импичменте, разве вас не интересует, почему у нас именно такая позиция? Прежде всего позвольте мне сказать, что в 2021 году я нигде не говорил о том, что мы не пойдем на выборы. Да, я был против выборов, но я аргументировал не тем, что это шаг к легитимации выборов. Я четко заявил, что глубоко уверен в том, что сегодняшний управляющий, обязательно победит на этих выборах, и мы станем участниками легитимации капитуляции, а международное сообщество обвинит нас, армянский народ, в этой капитуляции. Скажет, что хотя Армения и капитулировала, но народ доверяет сегодняшнему управляющему, что и произошло. Если я ошибся в предсказании, скажите мне, что я ошибся в этом", - заявил третий президент РА.