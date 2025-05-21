Среда, 21 Мая 2025 19:18

АрмИнфо. Правящая ранее в Армении Республиканская партия не претендует на власть. Об этом 21 мая журналистам заявил председатель РПА, третий президент РА Серж Саргсян, отвечая на вопрос о позиции РПА относительно инициативы о выражении вотум недоверия премьер-министру РА Николу Пашиняну.

По словам экс-президента, в Конституции страны четко прописано, как и при каких обстоятельствах можно выражать вотум недоверия действующему премьер- министру РА. По этой причине Саргсян предложил журналистам обратиться к инициаторам данного процесса, особенно в контексте представления проекта решения и его включения в повестку Национального Собрания РА.

Саргсян вновь подчеркнул, что РПА никогда не заявляла о своем отказе от участия в этом вопросе, и тем более, странным выглядят утверждения некоторых о том, что позиция партии несерьезная. "Выходит, участие в досрочных парламентских выборах 2021 года - дело серьезное, а объявление импичмента - несерьезное? Мы уже 7 лет говорим, что не стремимся к власти, и что, тем самым мы сами себе добавляем дивиденды? Нет, конечно. Ведь всем очевидно, что при выборах люди идут за теми, с которыми они могут получить выгоду. В этом контексте, если кандидатуру на должность премьер- министра предложим мы, то сами вступим в противоречие с ранее озвученной нами позиции", - заметил третий президент, добавив, что РПА стремится пойти по пути наименьшего сопротивления, чтобы в максимально сжатые сроки совершить смену власти в стране. Отвечая на вопрос о причинах постоянных целевых нападок со всех сторон в адрес бывшей власти с 2018 года, экс-президент отметил, что это явление началось не с 2018 года. "Если вы внимательно ознакомились с заявлениями второго президента РА Роберта Кочаряна на последней его пресс-конференции, то должны были обратить внимание на его утверждение о том, что все началось с 2008 года", - подчеркнул бывший глава армянского государства.