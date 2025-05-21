Среда, 21 Мая 2025 19:00

АрмИнфо.Предъявленные в отношении третьего президента РА Сержа Саргсяна новые обвинения в хищениях и растрате государственных средств являются правовой эквилибристикой со стороны властей Армении. Об этом 21 мая журналистам заявил сам экс-президент РА.

По его словам, делать какие -то прогнозы относительно данного судебного процесса не являются его прерогативой. "Но в любом случае я верб и надеюсь, что суд проведет подробное изучение этого дела и подтвердит абсурдность предъявленного обвинения", - сказал третий президент РА, отвечая на вопрос о том, какие у Саргсяна ожидания от начавшегося сегодня процесса, на фоне решения предыдущего судьи Ваге Мисакяна, оправдавшего его, что и стало причиной отставки судьи.

Напомним, что сегодня В Антикоррупционном суде Армении начался новый судебный процесс против третьего президента РА Сержа Саргсяна, который на этот раз обвиняется в осуществлении в бытность свою министром обороны растрат и хищений в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, в течение 2005-2006 г.г. Серж Саргсян в целях обеспечения материальной выгоды своим приближенным, подчиненным, лицам, занимающим должности в государственных органах, а также иным лицам и организациям, аффилированным с вышеуказанными лицами, отчуждал и приобретал имущество на выгодных условиях, исходя из личной заинтересованности и групповых интересов. В частности, при участии Саргсяна путем прямой продажи по ценам значительно ниже рыночных были отчуждены 17 единиц недвижимого государственного имущества, расположенных на территориях, прилегающих к проспекту Адмирала Исакова и к воинскому пантеону "Ераблур". Тем самым, третьему президенту РА инкриминируется совершение растрат (15 эпизодов) и хищения в особо крупном размере (2 эпизода).

Отметим также, что в октябре прошлого года Высший судебный совет Армении прекратил полномочия судьи Ваге Мисакяна? ВСС удовлетворил ходатайство министерства юстиции о привлечении судьи суда первой инстанции Еревана Ваге Мисакяна к дисциплинарной ответственности. Мисакян вел процесс по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и оправдал его.