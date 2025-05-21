Среда, 21 Мая 2025 18:58

АрмИнфо. Демонстрация, организованная перед посольством Грузии, свидетельствует о том, что граждане Армении считают, что у них нет государства. Об этом на своей странице в Фейсбук написал армянский политолог Степан Даниелян.

В этой связи он обратил внимание, что подобные проблемы обычно решаются в межгосударственных отношениях. Однако, по его словам, когда граждане считают, что у них нет государства, они вступают в прямые контакты с представителями других стран, в том числе и путем подобного рода акций.

"Почему молчат соответствующие органы правительства? Возможно, потому, что они тоже думают, что у них нет государства? Это тоже самое, когда руководитель страны призывает к формированию отрядов добровольцев для защиты границ во время войны. То есть, даже вопросы безопасности - это частное дело граждан, без участия государства. Это и есть "реальная Армения" (концепция, предложенная премьером Армении - ред.) и уровень ее суверенитета ", - написал в этой связи Даниелян.

Напомним, что сегодня, 21 мая у здания посольства Грузии в Армении прошла очередная акция протеста с участием представителей коньячной отрасли Армении. Свыше 40 дней армянские грузы с алкогольной продукцией, которые через транзитную страну (Грузию) направлялись в Россию и Беларусь, стоят на армяно-грузинской границе, ожидая результатов лабораторной экспертизы на проверку качества и выявление нарушений.

Как стало известно в ходе акции, в диппредставительстве собравшимся сотрудникам предприятий порекомендовали подать в суд на грузинскую сторону в связи с происходящим.