Среда, 21 Мая 2025 17:56

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 21 мая принял делегацию, возглавляемую министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, бригадным генералом Азизом Насирзаде, находящуюся в Армении с официальным визитом.

Как передает пресс-служба правительства, премьер-министр с удовлетворением подчеркнул, что армяно-иранские отношения развиваются динамичными темпами, в основе которых лежат естественные двусторонние интересы. Никол Пашинян подчеркнул политическую волю властей двух стран к расширению и углублению сотрудничества. Премьер-министр подчеркнул важность полной реализации существующих возможностей и принятия последовательных шагов в этом направлении.

Азиз Насирзаде передал премьер- министру Пашиняну теплые приветствия президента Ирана Масуда Пезешкиана и отметил, что Иран заинтересован в развитии многостороннего сотрудничества с Арменией. Он еще раз подчеркнул безоговорочную поддержку Ираном суверенитета и территориальной целостности Армении.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-иранского сотрудничества, а также обеспечения региональной безопасности и стабильности.