Среда, 21 Мая 2025 17:46

АрмИнфо. В Антикоррупционном суде Армении начался новый судебный процесс против третьего президента РА Сержа Саргсяна, который на этот раз обвиняется в осуществлении в бытность свою министром обороны растрат и хищений в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, в течение 2005-2006 г.г. Серж Саргсян в целях обеспечения материальной выгоды своим приближенным, подчиненным, лицам, занимающим должности в государственных органах, а также иным лицам и организациям, аффилированным с вышеуказанными лицами, отчуждал и приобретал имущество на выгодных условиях, исходя из личной заинтересованности и групповых интересов. В частности, при участии Саргсяна путем прямой продажи по ценам значительно ниже рыночных были отчуждены 17 единиц недвижимого государственного имущества, расположенных на территориях, прилегающих к проспекту Адмирала Исакова и к воинскому пантеону "Ераблур". Тем самым, третьему президенту РА инкриминируется совершение растрат (15 эпизодов) и хищения в особо крупном размере (2 эпизода).