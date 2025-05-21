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АрмИнфо. В Институте геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова (Гюмри) в рамках армянокитайского сотрудничества откроется Центр сбора и обработки данных и сейсмогеодинамической сети. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Национальной академии наук РА (НАН РА).
В ходе торжественной церемонии открытия, которая состоится 22 мая, представят возможности сейсмогеодинамической сети и Центра сбора и обработки данных.
Затем Институт геофизики Китайской сейсмологической службы подпишет меморандум о сотрудничестве в области сейсмологии, мониторинга землетрясений, оценки сейсмической опасности и риска с Институтом геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова.
Согласно источнику, 23 мая Китайское управление по сейсмологии подпишет меморандум о научно-техническом сотрудничестве с НАН РА.
Сотрудничество предусматривает реализацию совместных проектов с целью оценки сейсмической опасности и снижения рисков.
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|В Армении началось строительство первого центра независимого проживания для людей с ограниченными возможностями
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|Мирзоян: Армения не рассматривает вопрос переформатирования союзнических отношений с Россией
|IDBank открыл новый филиал в Капане
|Ущерб государству в результате незаконной добычи базальта в Мердзаване превысил $305000
|Армения и Германия наметили возможные направления сотрудничества в сфере юстиции
|Посольство Грузии в Армении порекомендовало армянским экспортерам подать в суд на грузинскую сторону в связи с ситуацией на границе
|Небольшая группа прозападников провела в Ереване пикет перед зданием МИД, протестуя против визита Лаврова
|Правозащитник: в прошлом году из 40 случаев смертей в ВС Армении лишь 4 стали результатом действий с азербайджанской стороны
|Генпрокуратура Армении оспаривает законность ряда земельных аукционов в Мегри
|Депутат: Армения столкнулась с серьезными проблемами, связанными с призывом на действительную воинскую службу
|Адвокат: Активист движения "Тавуш во имя Родины" оправдан
|Омбудсмен Армении и постоянный координатор ООН ознакомились с проблемами Сюника
|Глава МВД Армении и посол Испании договорились расширить направления сотрудничества между странами
|В Ереване в третий раз состоится Международный фестиваль балета
|Team Telecom Armenia завершила модернизацию мобильной сети в Тавуше
|Второе за сутки землетрясение произошло на армяно-грузинской границе - МВД
|Оппозиционер: сокращение сроков службы в рядах ВС станет новым ударом по системе безопасности Армении
|Иранский военный: Тегеран не допустит никаких посягательств на армяно-иранскую границу
|В Ереване стартовали переговоры глав МИД Армении и России
|Главы МИД Армении и ОАЭ рассмотрели шаги по реализации имеющегося потенциала сотрудничества
|Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Президентом Ирана
|В Ереване проходит встреча министров обороны Армении и Ирана
|В Гегаркунике выявлены случаи бруцеллеза
|Союз армян России ожидает должной оценки со стороны РФ в связи с осквернением памятника маршалу Баграмяну в Степанакерте
|Музыку Цоя в оркестровом сопровождении услышат и в Армении: проект <Симфоническое КИНО> вскоре представят в СКК им. К. Демирчяна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Камнепад на автодороге Ереван-Мегри парализовал движение на юге страны
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|Глава МИД Армении: Европейские устремления граждан РА - руководящий принцип для армянского правительства
|Президент Армении наградил спикера Палаты представителей Кипра орденом Дружбы
|Президент Армении обсудил с представителями Армянской Ассамблеи Америки реализуемые в стране программы
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|Государства СНГ при межгосударственном розыске будут использовать электронные копии документов
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