Среда, 21 Мая 2025 17:35

АрмИнфо. В Институте геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова (Гюмри) в рамках армяно­китайского сотрудничества откроется Центр сбора и обработки данных и сейсмогеодинамической сети. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Национальной академии наук РА (НАН РА).

В ходе торжественной церемонии открытия, которая состоится 22 мая, представят возможности сейсмогеодинамической сети и Центра сбора и обработки данных.

Затем Институт геофизики Китайской сейсмологической службы подпишет меморандум о сотрудничестве в области сейсмологии, мониторинга землетрясений, оценки сейсмической опасности и риска с Институтом геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова.

Согласно источнику, 23 мая Китайское управление по сейсмологии подпишет меморандум о научно-техническом сотрудничестве с НАН РА.

Сотрудничество предусматривает реализацию совместных проектов с целью оценки сейсмической опасности и снижения рисков.