Среда, 21 Мая 2025 16:50

АрмИнфо. Задержанные накануне сотрудники ереванской мэрии, а также министерства внутренних дел Армении арестованы. Об этом сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.

По ее словам, двое арестованных должностных лиц мэрии Еревана обвиняются в получении взяток. Аналогичное обвинение предъявлено двум сотрудникам Экономического департамента МВД (получение взяток при осуществлении закупок).

Накануне сообщалось, что задержанные лица городского муниципалитета являются работниками Службы охраны общественного порядка мэрии Еревана.

Напомним, еще одно уголовное дело в отношении сотрудников мэрии Еревана было возбуждено в начале марта этого года. В рамках расследования фигурантами стали 11 человек, четверо из них были арестованы, включая начальника управления коммунального хозяйства мэрии Арсена Карояна.