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АрмИнфо. Задержанные накануне сотрудники ереванской мэрии, а также министерства внутренних дел Армении арестованы. Об этом сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.
По ее словам, двое арестованных должностных лиц мэрии Еревана обвиняются в получении взяток. Аналогичное обвинение предъявлено двум сотрудникам Экономического департамента МВД (получение взяток при осуществлении закупок).
Накануне сообщалось, что задержанные лица городского муниципалитета являются работниками Службы охраны общественного порядка мэрии Еревана.
Напомним, еще одно уголовное дело в отношении сотрудников мэрии Еревана было возбуждено в начале марта этого года. В рамках расследования фигурантами стали 11 человек, четверо из них были арестованы, включая начальника управления коммунального хозяйства мэрии Арсена Карояна.
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|Армения и Германия наметили возможные направления сотрудничества в сфере юстиции
|Посольство Грузии в Армении порекомендовало армянским экспортерам подать в суд на грузинскую сторону в связи с ситуацией на границе
|Небольшая группа прозападников провела в Ереване пикет перед зданием МИД, протестуя против визита Лаврова
|Правозащитник: в прошлом году из 40 случаев смертей в ВС Армении лишь 4 стали результатом действий с азербайджанской стороны
|Генпрокуратура Армении оспаривает законность ряда земельных аукционов в Мегри
|Депутат: Армения столкнулась с серьезными проблемами, связанными с призывом на действительную воинскую службу
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|Глава МВД Армении и посол Испании договорились расширить направления сотрудничества между странами
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|Второе за сутки землетрясение произошло на армяно-грузинской границе - МВД
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|В Ереване стартовали переговоры глав МИД Армении и России
|Главы МИД Армении и ОАЭ рассмотрели шаги по реализации имеющегося потенциала сотрудничества
|Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Президентом Ирана
|В Ереване проходит встреча министров обороны Армении и Ирана
|В Гегаркунике выявлены случаи бруцеллеза
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