Среда, 21 Мая 2025 16:41

АрмИнфо. Никто в мире никому не может запрещать развивать отношения с другими странами, но это не должна быть игра с нулевым результатом. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с коллегой из Армении Араратом Мирзояном по итогам переговоров, состоявшихся в Ереване 21 мая.

"Нельзя приходить и говорить, а давайте мы вам предложит интересующий вас проект, а вы взамен перестаньте общаться с другой страной. Это не наш принцип. Это принцип, который с древнейших времен был определен как разделяй и властвуй. И ясно ничего демократического, ничего свободного в этом нет", - сказал российский министр.

Вместе с тем на вопрос, почему российская сторона надлежащим образом не отреагировала на азербайджанскую агрессию против суверенных территорий Армении осенью 2022 года, Лавров отметил, что не знает, что подразумевается под словом "соответствующая", но реакция ОДКБ была незамедлительной.

"Что касается наших обязательств перед Арменией в рамках ОДКБ - эта реакция последовала. Незамедлительная. Передавая группа ОДКБ по ознакомлению с ситуацией была направлена в Армению, тогда "fact-finding" ОДКБ во главе с Генсеком отправилась на место, представила оперативно доклад с конкретными практическими предложениями о том, чтобы направить миссию наблюдателей ОДКБ для стабилизации обстановки там", - отметил российский дипломат.

В этом ключе он в очередной раз напомнил, что по итогам визита был подготовлен доклад, касательно дальнейших действий ОДКБ, на СМИД ОДКБ в октябре того же года в Ереване он был согласован и представлен на утверждение главам государств, однако армянская сторона отказалась его утвердить, консенсус не был обеспечен.

"А через какое-то время, уже в ноябре 2022 года было объявлено про миссию ЕС и в Праге была представлена позиция о принадлежности Нагорного Карабаха, которая теперь на обоюдной основе, которая была подтверждена Баку, и Ереваном будет решаться на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которой Нагорный Карабах признавался частью Азербайджана. Это было достаточно неожиданно, поскольку в ноябре 2020 года в разгар военных действий, лидеры Армении, Азербайджана и России буквально СМИ ночью редактировали договоренности о прекращении огня и в том документе вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха сознательно оставалась за скобками. Это была такая джентльменская договоренность о том, что статус Карабаха подлежит дальнейшему согласованию между сторонами", - сказал российский министр, добавив, что произошло то, что произошло.

При этом он подчеркнул, что всегда можно критиковать, однако не критикуют только того, кто ничего не делает. "А мы как раз, таки старались", - сказал Лавров.

В свою очередь Мирзоян отметил, что не может оставаться в стороне от этого невероятно важного разговора. "Это один из тех случаев, когда у нас, двух стран, есть взаимопонимание и общее восприятие по многим вопросам, но в то же время есть и вопросы, где интерпретация фактов разная. И это именно такой вопрос, и нападение в направлении Джермука

- именно такой вопрос, и это событие стало краеугольным для дальнейшего развития и позиций, в том числе в контексте заморозки членства в ОДКБ. Следовательно, хотел бы воспользоваться возможностью и снов представить восприятия и позицию Армении", - отметил он.

По словам Мирзояна, в августе 2022 года Россия как посредник представила Армении и Азербайджану предложение, Армения дала свое согласие на эти предложения, а Азербайджан - нет. "Это был конец августа, когда мы увидели, что нет положительной позиции. И после этого, уже в первой половине сентября мы увидели атаку ВС Азербайджана в направлении Джермука, нарушение территориальной целостности Республики Армения, нарушение международно признанных границ Республики. Конечно, мы об этом проинформировали наших союзников - и Россию, в качестве прямого союзника, и также наших союзников в рамках ОДКБ. Действия, которые последовали за этим, как я уже говорил, не были удовлетворительными для Армении. И уже в следующем месяце, в октябре, состоялась четырехсторонняя встреча в Праге, на которой стороны переподтвердили действующее еще с декабря 1991 года общее восприятие, подписанное восприятие о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации", - сказал он.

Далее он вновь начал представлять интерпретацию действующих властей Армении этого документа, серьезно перевирая суть Алма-Атинской декларации, которая признавала государства в текущих границах, а не на момент развала Союза. Да и ссылки на этот документ беспочвенны, поскольку в этом документе есть оговорки по Нагорному Карабаху, а Азербайджан и во все присоединился к этой декларации в 1993 году.

"А что касается вопроса Нагорного Карабаха в этом вопросе, то позиция Республики Армения на протяжении многих лет не разделялась кем либо из международных партнеров, в том числе, считаю необходимым напомнить, что Российская Федерация на высшем уровне подчеркивала, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Республик Армения не оспаривает этот подход, снова повторяю, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана на основе Алматинской декларации и ,естественно, ожидает и получила заверения со стороны Азербайджана о признании территориальной целостности Армении", - заключил Мирзоян.