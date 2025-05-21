Среда, 21 Мая 2025 16:27

АрмИнфо. В США арестованы члены армянской преступной группировки, состоящей из 13 человек. Об этом сообщает ABC News.

Согласно источнику, всем арестованным предъявлены обвинения в покушении на убийства, похищении людей, незаконном хранении огнестрельного оружия, банковском мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также кражу товаров посредством Интернет на сумму более 80 миллионов долларов. Операцию провели сотрудники Министерства внутренней безопасности при поддержке местных полицейских. Исполняющий обязанности замдиректора управления расследований Министерства внутренней безопасности по Лос- Анджелесу заявил, что транснациональная преступная организация действовала с жестокостью международного картеля, нанося значительный ущерб общественной безопасности и нанося существенный ущерб законной торговле и цепочкам поставок.

Сообщается, что в ходе операции правоохранительные органы изъяли около 100 000 долларов наличными, три бронированных автомобиля и 14 единиц огнестрельного оружия.