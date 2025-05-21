Среда, 21 Мая 2025 16:21

АрмИнфо. В общине Мецамор Армавирской области Армении началось строительство первого

государственного центра независимого проживания для людей с ограниченными возможностями. Строительную площадку посетили министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, председатель Комитета градостроительства Егиазар Варданян, губернатор Армавира Аргишти Мехакян, председатель комиссии НС по труду и социальным вопросам Эрикназ Тигранян, постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Республике Армения Натия Нацвлишвили, заместитель представителя ЮНИСЕФ Сильвия Местрони и другие должностные лица.

Как передает пресс-служба Министерства труда и социальных вопросов РА, должностные лица ознакомились с генеральным планом центра и обсудили возможности обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями.

По словам Нарека Мкртчяна, открытие центра позволит людям с ограниченными возможностями пользоваться рядом необходимых услуг, в

том числе услугами социально- реабилитационной и развивающей терапии, получать поддержку в приобретении и развитии навыков самостоятельной жизни, получать услуги перевода посредством языка жестов или тактильного языка и т. д.

"Министерство при поддержке партнерских организаций планирует сделать все возможное, чтобы в центре независимого проживания соблюдались все необходимые стандарты доступности для людей с ограниченными возможностями>. Также важно, чтобы и люди с ограниченными возможностями, и дети получали в центре как базовые, так и специализированные услуги на основе оценки индивидуальных потребностей", - сказал министр.

По словам Егиазара Варданяна, учреждение будет представлять собой уникальное по своей структуре и содержанию сооружение, в котором, в соответствии с передовым международным опытом, будут обеспечены необходимые условия и специальные проектные решения для людей с ограниченными возможностями. "Будет построен комплекс, состоящий из 4 зданий, общей площадью около 1600 квадратных метров. В центре будет установлена солнечная фотоэлектрическая установка, которая будет обеспечивать электроэнергией и отоплением в зимние месяцы, что позволит сократить эксплуатационные расходы. Будут открытые и закрытые стадионы, детская площадка, зеленые зоны и зоны отдыха. В настоящее время строительство ведется быстрыми темпами", - сказал Егиазар Варданян

Центр независимого проживания в Армавирской области строится при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и ЮНИСЕФ. Строительство ведется по согласованию с Комитетом по градостроительству и по заказу Министерства труда и социальных вопросов.