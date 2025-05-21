Среда, 21 Мая 2025 15:51

АрмИнфо. Армения не рассматривает вопрос переформатирования союзнических отношений с Россией. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам переговоров, состоявшихся в Ереване 21 мая.

Так, отвечая на вопрос, рассматривает ли Армения возможность пересмотра отношений с Россией и СНГ, принимая во внимание его же вчерашнее заявление о том, что архитектура безопасности показала свою неэффективность, Мирзоян предложил рассмотреть весь контекст его вчерашнего заявления на встрече с европейскими дипломатами.

Армянский министр подчеркнул, что говоря о расшатанной архитектуре безопасности, он прежде всего имел ввиду, что она не проявляла своей эффективности в ряде стран. "Да, конечно, я и нашу страну подразумевал. Я этого не отрицаю. Мы на своем печальном опыте поняли, что эта архитектура не работает", - подчеркнул министр. В этом ключе он констатировал, что Армения вынуждена была пересмотреть, перестроить, усовершенствовать эту систему безопасности. При этом Мирзоян подчеркнул, что этот процесс имеет перманентный характер.

"Что касается того, собираемся ли мы переформатировать наши союзнические отношения с РФ, то прямо скажу - нет. Наши обязательства, права, а также намерения в отношении друг четко сформулированы на бумаге, подписаны и ратифицированы. Никто их не упразднял", - сказал Глава МИД Армении.

Вместе с тем, Мирзоян отметил, что известны обеспокоенности Еревана по части того, что существующие механизмы не всегда и не обязательно в полной мере работали. Однако, по его словам, это совершенно иной вопрос.

"Здесь можно говорить о возможности повышения эффективности этих механизмов. Но, вопроса о переформатировании этих отношений в нашей повестке нет", - добавил главный дипломат Армении.

Далее он коснулся сотрудничества двух стран в рамках многосторонних площадок, в частности, в рамках ОДКБ, и подчеркнул, что в Ереване не удовлетворены реакцией этой Организации на конкретно возникшие ситуации. В этом ключе он напомнил, что Армения заморозила свое членство в ОДКБ. "Здесь я бы не стал делать более далеко идущие выводы, но также хотел бы зафиксировать, что наши обсуждения с Лавровом очень конструктивные, содержат как проблематичные компоненты, так и позитивные. У нас проходят здоровые обсуждения", - заключил Мирзоян.